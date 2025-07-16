Россиянин пытался сжечь больницу с десятками пациентов внутри

Мужчина попытался сжечь больницу в Находке, где в тот момент находились десятки пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 16 июля. Предварительно, 35-летний местный житель подошел к одному из отделений больницы с канистрой, вылил горючую жидкость на крыльцо и поджег ее. В этот момент в здании находились несколько десятков пациентов.

Сотрудникам больницы удалось быстро потушить возгорание до прибытия экстренных служб. Поджигатель, вернувшийся на место преступления, был задержан полицией. В настоящее время мужчину допрашивают.

До этого пьяный россиянин сжег дом, в котором находилась его бывшая жена и четверо знакомых. В результате случившегося поджигатель сам попал в больницу с сильными ожогами.

Ранее в Иркутске поджигателей павильона с выпечкой нашли по следам из пирожков.