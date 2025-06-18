В Иркутске поджигателей павильона с выпечкой нашли по следам из пирожков

В Иркутске сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в поджоге ларька с выпечкой и краже пирожков. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел возле центрального рынка, очевидцы сообщили о возгорании торгового павильона с выпечкой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент поджога. Двое молодых людей разбили стекло, пробрались в павильон и украли несколько поддонов с выпечкой. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли торговую точку. Общий ущерб составил полмиллиона рублей.

Поджигателей нашли по следам из пирожков, которые падали из поддонов, когда злоумышленники пытались скрыться с места преступления. Грабителями оказались двое местных жителей, уже имевших проблемы с законом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что житель Благовещенска может получить до восьми лет лишения свободы за налет на магазин с игрушечным пистолетом. Злоумышленник ворвался в один из алкомаркетов и попытался украсть бутылку крепкого алкоголя. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о разбое. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл из магазина 100 плиток шоколада и сам пришел сдаваться в полицию.