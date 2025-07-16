В южных регионах России ожидается опасная погода

Вильфанд: в Астраханской и Ростовской областях ожидаются грозы и сильный ветер

В Астраханской и Ростовской областях в ближайшие дни ожидаются грозы и сильный ветер. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сильные ливни в сочетании с грозой, градом и ветром 23–28 м/с пройдут в Астраханской области в среду», — рассказал он.

Аналогичная погода ожидается в Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах Южного федерального округа.

Сильные ливни на фоне жары ожидаются в Ингушетии и Чечне. Ожидается, что это может привести к подъему уровню воды в реках.

На юге Сибири ожидается гроза, град и ветер с порывами до 21 м/с в Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областях. В центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Тыве ожидаются ливни с грозами и порывами ветра скоростью до 25 м/с. При этом в Тыве ожидается пыльная буря, а в Иркутской области — сильный дождь с крупным градом и ветром с порывами до 25 м/с.

До этого Вильфанд сообщил, что в выходные дни температура воздуха в Москве понизится.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили об ухудшении погоды в нескольких регионах.