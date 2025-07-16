В Находке местный житель пытался поджечь больницу

Житель Находки пытался поджечь местную больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, в момент поджога в ночь на 16 июля внутри учреждения находились десятки пациентов.

«Около часа ночи к одному из отделений больницы подошел мужчина с канистрой, вылил на крыльцо горючую жидкость и поджег ее. После этого мужчина ушел», — говорится в публикации.

Отмечается, что сотрудники больницы смогли потушить возгорание своими силами. Когда к учреждению приехали сотрудники полиции и пожарные, туда же вернулся и сам поджигатель.

Мужчину задержали, его допрашивают.

До этого в Омской области 26-летний мужчина после конфликта с 17-летним подростком поджег его дом.

Инцидент произошел в Тарском районе. По версии правоохранительных органов, мужчина, находясь в конфликте с несовершеннолетним, облил ворота его дома бензином и поджег их. Огонь быстро перекинулся на жилое строение, полностью уничтожив кровлю. Момент поджога был зафиксирован на камеру телефона.

Ранее в Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе.