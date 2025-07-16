Надувной матрац взорвался в Петербурге, ударной волной выбило стекла в квартире

Mash: в Петербурге надувной матрац взорвался и выбил стекла в квартире

Надувной матрац внезапно взорвался в петербургской квартире, ударной волной выбило решетки на окнах и стекла. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в квартире одного из домов на улице Нахимова, когда жильцы квартиры накачивали матрас насосом для подготовки дополнительного спального места. Внезапно произошел мощный хлопок, и ударной волной от него выбило оконные решетки и стекла.

В результате происшествия никто не пострадал, однако взрыв разбудил весь дом. На место прибыли сотрудники экстренных служб для ликвидации последствий.

До этого в российской клинике во время процедуры взорвался аппарат для чистки зубов. Как пояснил стоматолог, проводивший манипуляцию, причиной взрыва стало забивание устройства порошком — ассистент не уследил.

Ранее беременная россиянка попала в больницу после взрыва блендера в руках.