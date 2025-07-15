В ночном клубе Екатеринбурга женщину чуть не изнасиловали толпой

В Екатеринбурге 28-летнюю женщину пытались изнасиловать толпой в ночном клубе и сломали ей нос. Об этом со ссылкой на знакомого девушки сообщает E1.RU.

Инцидент произошел ночью 8 июля в клубе на улице Малышева. По словам знакомого пострадавших, две женщины в возрасте 28 и 32 лет пришли в заведение, чтобы потанцевать, и отказали в общении группе молодых людей, после чего те начали преследовать их. В укромном месте, где не было охраны, пятеро парней напали на младшую из них — повалили на пол и пытались снять с нее одежду. При этом один из нападавших сломал ей нос ударом в лицо, когда та сопротивлялась.

Вскоре на помощь пришла вторая девушка, которая не сразу заметила отсуствие подруги, и также получила удар и упала рядом. После этого очевидцы вызвали охрану и полицию. Группа быстрого реагирования доставила в отдел пострадавших и одного из нападавших.

Предварительно, правоохранители установили всех участников нападения. В настоящее время детали и обстоятельства случившегося выясняются. По словам знакомого пострадавших, нападавшие были «молодые, русские и сильно пьяные». Они также пытались извиниться и урегулировать ситуацию, предложив женщинам деньги, но те отказались.

Ранее россиянин изнасиловал, несколько раз ударил ножом новую знакомую и угнал у нее машину.