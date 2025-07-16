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Стало известно, сколько россиян предпочитают кассы самообслуживания

ТАСС: почти треть россиян выбирают кассы самообслуживания
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Shutterstock/FOTODOM

Почти треть россиян выбирают кассы самообслуживания, чтобы избежать живого взаимодействия с кассирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Fix Price и «Ромир».

«85% россиян пользуется кассами самообслуживания. <…> Для 76% опрошенных основным критерием выбора КСО является отсутствие больших очередей. Также россиянам нравится, что не надо общаться с кассирами (27%) и можно самостоятельно сканировать товар (13%)», — говорится в результатах исследования.

Среди тех, кто предпочитает обычные кассы, 29% респондентов отмечают, что им неудобно самостоятельно сканировать товары. Еще 28% участников исследования отметили, часто сталкиваются с неполадками и сбоями в работе кассы. 22% не любят, когда надо ждать сотрудника для подтверждения возраста при покупке определенных товаров, 21% респондентов неудобно самостоятельно взвешивать продукты, еще 20% боятся пробить лишние товары и не уследить за этим, а 13% респондентов предпочитают расплачиваться наличными.

До этого Аскар Рахимбердиев, генеральный директор ERP МойСклад, рассказал, что цены на маркетплейсах растут — и это замечают все. Наушники, одежда, посуда — привычные товары стоят дороже, чем год или два назад, несмотря на изобилие скидок и акций.

Ранее психолог объяснил, почему россияне становятся зависимыми от маркетплейсов.

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