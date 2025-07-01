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В Мексике на туристку в мини-юбке напали 13 полицейских за «нарушение моральных норм»

Полицейские в Мексике напали на туристку в мини-юбке, обвинив в нарушении морали
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Мексике на туристку из Бельгии в мини-юбке напали 13 полицейских за «нарушение моральных норм», пишет NLH.

Инцидент произошел ночью в центральной части города Сан-Кристобаль-де-лас-Касас — рядом с баром Revolución. По информации правозащитной организации Comité Digna Ochoa, женщина, одетая в мини-юбку, целовалась с мужчиной, когда за ней начала следить группа полицейских. После этого ее отвели в сторону, обвинили в нарушении «моральных норм» и начали применять чрезмерную физическую силу, сообщают очевидцы.

Свидетели пытались вмешаться, но полицейские угрожали им оружием, приказав не подходить близко. Инцидент был частично зафиксирован камерами наблюдения на соседней улице. По данным организации, после задержания женщина была освобождена после того, как ее друзья заплатили €180. Однако сама туристка находится в состоянии сильного стресса и отказывается рассказывать о том, что произошло.

«Мы опасаемся, что туристка подверглась сексуальному насилию», — заявили активисты, которые уже потребовали провести полное расследование действий полиции.

Друзья пострадавшей были проинформированы о необходимости обратиться в посольство Бельгии в Мексике и подать официальную жалобу.

Ранее скорпион ужалил пассажирку, забиравшую багаж в аэропорту по прилете из Мексики.

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