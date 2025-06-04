Меньше половины россиян оценивают своего начальника на «отлично»

Только 41% россиян ставят своему непосредственному руководителю оценку «отлично». Это показал опрос hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Остальные оценивают своего руководителя либо удовлетворительно (36%), либо откровенно негативно — 12% назвали его работу некачественной, еще столько же затруднились с ответом.

Уровень оценки сильно зависит от возраста, пола и профессиональной сферы. Женщины чаще мужчин положительно оценивают свое начальство (42 против 39%). Самыми лояльными оказались возрастная группа старше 55 лет и молодые сотрудники 18–24 лет: среди них максимальную оценку поставили 47 и 42% соответственно.

С точки зрения профессиональных сфер, руководители чаще получают высокие оценки в сфере ретейла (48%), продаж (47%), транспорта и логистики (46%) и туризма и общепита (45%) — то есть там, где результат напрямую зависит от слаженности команды. На другом полюсе — специалисты по закупкам (26% называют его работу плохой), маркетологи (25%), юристы (22%) и ИТ-кадры (16%). Это может говорить о высоких ожиданиях к руководителям в креативных и технологических индустриях, где особенно ценится гибкость и современный подход к лидерству.

Один из ключевых факторов, влияющих на восприятие руководителя, — это уровень общения между ним и сотрудниками. Только 42% опрошенных уверены, что могут открыто высказывать свое мнение и обсуждать рабочие вопросы со своим начальством. Еще треть (31%) оценивают возможность такого диалога как «среднюю», а каждый шестой (16%) говорит о низком качестве коммуникации.

«Сегодня сотрудники ожидают от руководителя не только профессионализма, но и умения выстраивать уважительное и продуктивное взаимодействие. Все чаще именно стиль управления определяет, останется человек в команде или начнет искать новое место. Недаром говорят: приходят в компанию — уходят от руководителя. Лидерство теперь измеряется не жесткостью, а способностью слышать команду, давать обратную связь и создавать среду, где человек раскрывается, а не выгорает. И именно такие управленцы становятся главным фактором удержания и вовлеченности», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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