Молодые россияне нуждаются в живом диалоге с руководителями чаще, чем старшие коллеги

СберУниверситет и Рексофт Консалтинг провели исследование о коммуникациях между руководителями и сотрудниками. В числе выводов эксперты определили, какие группы сотрудников нуждаются в большем внимании со стороны руководителей. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Сотрудники возрастом до 34 лет и с небольшим стажем работы в организации (от 1 до 3 лет), чаще других ощущают дефицит коммуникаций со стороны руководителей — об этом говорят результаты исследования.

Несмотря на миф о «цифровом поколении», которое предпочитает общаться через экраны, именно группа сотрудников до 34 лет в 1,9 раза чаще жалуется на недостаток личных встреч для обсуждения обратной связи и вопросов развития (по сравнению с коллегами старше 45 лет). А в неформальном общении с руководителем — разрыв еще заметнее: молодые специалисты упоминают эту проблему в три раза чаще. Для этой группы важно слышать истории из жизни руководителя (отмечают эту необходимость в 1,9 раза чаще, чем сотрудники старше 45 лет).

Что касается опыта работы в компании, то сотрудники со стажем работы в компании 1–3 года хотели бы получать советы от руководства в два раза чаще, чем их более опытные коллеги. Почти вдвое (в 1,8 раза) чаще они хотели бы, чтобы руководитель проявлял к ним интерес как к личности, а не воспринимали лишь как функциональный элемент системы.

Маргарита Патрушева, директор практики «Организация и персонал» в Рексофт Консалтинг, отмечает, что у молодых сотрудников и специалистов с небольшим стажем работы особенно высока потребность в обратной связи и неформальном общении.

«На начальных этапах карьеры — как в целом в более раннем возрасте, так и при смене работодателя — нам особенно требуется поддержка и разъяснения, как по отдельным рабочим вопросам, так и по общему направлению развития. Потребность в обратной связи и неформальных коммуникациях заметно падает после 3+ лет стажа», — отметила она.

Алексей Суханов, руководитель блока исследований и инноваций в СберУниверситете: «Парадокс в том, что поколение, выросшее в эпоху мессенджеров, оказалось более чувствительно к живому диалогу. Для молодых сотрудников важно не только регулярно обсуждать с руководителем рабочие вопросы, но и выстраивать доверительные отношения, выходящие за рамки KPI и задач в трекере. Игнорирование этих потребностей может привести к снижению вовлеченности и мотивации сотрудников».

Ранее выяснилось, что на рынке труда России стало больше молодежи и меньше сотрудников старшего возраста.