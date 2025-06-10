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Стало известно, сколько россияне готовы отдать за ремонт в этом году

Треть россиян готовы потратить больше 500 тыс. рублей на ремонт
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McLittle Stock/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян готовы потратить на ремонт от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (30%). Каждый пятый планирует потратить до 300 тыс. рублей (20%). Чуть меньше (19%) рассчитывают потратить до 1 млн рублей. В 150 тысяч рублей планируют уложиться 12% опрошенных, а менее чем 50 тысяч — 13%. Меньше всего оказалось тех, кто готов обновить жилье, потратив на это более 1 млн рублей (6%).

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом каждый четвертый (27%) готов отказаться от отдыха, чтобы вложить деньги в обновление жилья, тогда как 38% предпочитают потратить средства на путешествия, отказавшись от ремонта. Еще 17% утверждают, что финансы позволяют сделать все: и отправиться в отпуск, и сделать ремонт в квартире.

«Исследование показывает, что для многих россиян комфорт в доме важнее отдыха, однако почти 40% все же выбирают путешествия. Это говорит о разных финансовых стратегиях: одни вкладываются в недвижимость, другие — во впечатления. Однако имеет значение и формат жилья: по нашим данным, каждый третий россиянин (35%) не поехал бы в путешествие, если бы имел квартиру с террасой или собственной придомовой территорией или выходом на собственное приватное патио на первом этаже (13%)», — комментирует пресс-служба компании.

Опрос также выявил, ради чего еще, кроме ремонта, россияне готовы отказаться от отпуска. Каждый четвертый готов пожертвовать отдыхом и путешествиями ради покупки машины (26%), а каждый десятый (12%) предпочел бы потратить деньги на получение образования (курсы иностранного языка, повышение квалификации и т.д.). Примерно столько же (13%) готовы отложить отпуск ради обучения ребенка. А 7% готовы отказаться от отдыха ради дорогостоящей покупки для дачи.

Ранее россиянам рассказали про способы сэкономить на ремонте квартиры.

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