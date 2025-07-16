Врач объяснила, как внедрить осознанное питание в свою жизнь

Медленное потребление пищи поможет внедрить осознанное питание в свою жизнь, потому что так мозг будет быстрее получать сигнал о насыщении. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Она также посоветовала есть без гаджетов и телевизора, потому что такая привычка рассеивает внимание и приводит к тому, что человек съедает больше, чем нужно. По словам эксперта, стоит также различать физический голод от эмоционального и научиться наслаждаться процессом. Для этого нужно обращать внимание на вкус, текстуру блюда, температуру пищи и ее запах.

«Осознанное питание — это не про запреты и жесткий контроль, а про здоровые отношения с едой, которые приводят к легкости, энергии и хорошему самочувствию. А еще простой, но мощный инструмент для преодоления пищевой зависимости и создания здорового образа жизни», — добавила Ширшова.

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова до этого рассказала «Газете.Ru», что приему пищи нужно уделять минимум 20-30 минут, чтобы не переедать. Кроме того, по словам доктора, важно, чтобы тарелка содержала определенные продукты: овощи, белковую пищу и зерновые. Это позволит получить длительное насыщение.

Ранее врач назвала еду, опасную для пикника в жару.