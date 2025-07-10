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Россиянам рассказали, сколько минут нужно тратить на еду

Врач Тарасова: чтобы не переедать, приему пищи нужно уделять от 20 до 30 минут
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Чтобы не переедать, приему пищи нужно уделять минимум 20-30 минут, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова.

«Когда мы едим медленно с расстановкой, мы должны рассчитывать на жидкую и кашеобразную пищу минимум по 10 движений в области рта. Если речь идет о мясе, то количество жевательных движений многократно увеличивается. Наш головной мозг посылает сигнал в желудочно-кишечный тракт, когда проходит 20 минут, и начинается выделяться основной гормон, отвечающий за пищеварение, – грелин. Минимальное количество времени, которое мы должны отвести на полноценное потребление пищи хотя бы один раз в день, – от 20 до 30 минут», — отметила врач.

Кроме того, по словам доктора, важно чтобы тарелка содержала определенные продукты: овощи, белковую пищу и зерновые. Это позволит получить длительное насыщение.

«Тарелка должна содержать здоровую пищу. Это зерновые и крахмалистые продукты, овощи, белковая пища. Если наспех перекусить джанкфудом (мусорной едой), то вскоре вы снова захотите есть, поэтому прием пищи должен быть полноценным и здоровым. Если все-таки приходится ограничивать время приема пищи, вы можете перекусить не фастфудом, а овощами, фруктами, сухофруктами, кисломолочными продуктами», – заключила доктор.

Ранее врач рассказал, как по состоянию кожи понять, что с кишечником что-то не так.

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