Стало известно, сколько российских студентов учатся в вузах платно

Более половины российских студентов учатся в вузах РФ платно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

Отмечается, что 42,5% из них проходят обучение по юридическим и экономическим специальностям, несмотря на переизбыток таких специалистов.

«Сегодня на платной основе в системе высшего образования обучается 2 409 828 человек, или 52% студенческого контингента (в Москве 65%)», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе добавили, что с 2017 по 2024 год в Москве количество поступивших в вузы увеличилось с 203 тыс. человек до 335 тыс. человек. Причем за счет платного приема произошел рост на 87,5%.

До этого в Общественной палате РФ призвали сократить срок обучения в школах до 8–10 лет, чтобы россияне раньше начали заводить детей. Как полагает глава комиссии по демографии Сергей Рыбальченко, сделать это можно «без потери качества» образования. При этом ни законодатели, ни специалисты его позицию не поддержали. В Госдуме заявили, что связи между созданием семьи и сроком обучения нет, а общий уровень развития школьников «и без того снижен».

Ранее студентам непедагогических вузов разрешили преподавать в школах после третьего курса.