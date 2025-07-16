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В Японии медведь загрыз человека на улице города

NHK: медведь растерзал разносчика газет в японской Фукусиме
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gigello/Shutterstock/FOTODOM

Медведь загрыз 52-летнего разносчика газет в японском городе Фукусима на острове Хоккайдо. Об этом пишет NHK.

Тело мужчины с многочисленными следами когтей было обнаружено в кустах. Животное до сих пор не нашли. До окончания поисков на улицах Фукусимы ведутся круглосуточные патрули. Очевидец рассказал, что видел зверя возле здания одной из начальных школ. Сейчас детей в школы доставляют исключительно на транспорте.

14 июля в 400 м от места смерти растерзанного мужчины были обнаружены следы прихода медведя — животное повредило дверь сарая для хранения мусора и разбросало его вокруг сооружения.

В городе объявлено предупреждение о риске встречи с хищником на улице. Из-за риска нападения медведя магазины в городе стали закрываться раньше на час — активнее всего эти животные ранним утром и поздним вечером. Жителей призывают не оставлять мусор на улице и стараться быть дома в темное время суток.

До этого Белоруссия возобновила охоту на медведей после 30-летнего перерыва из-за роста их популяции.

Ранее в США маленький сын спас отца от медведя на охоте.

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