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Мужчина пошел на охоту на медведя и выжил только благодаря сыну

В США маленький сын спас отца от медведя на охоте

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Depositphotos

Американец попал в больницу после того, как отправился с сыном на охоту за медведем. Об этом сообщает Today.com со ссылкой на The Minnesota Star Tribune.

Инцидент произошел в Висконсине. По словам самого мужчины, он выслеживал хищника, и в какой-то момент обнаружил его на поляне, животное заметило охотника и посчитало его угрозой.

Медведь повалил взрослого мужчину на землю и нанес ему большое количество травм. Пострадавший не знает точно, как долго боролся с хищником.

В какой-то момент американец услышал выстрел. Выяснилось, что ружьем воспользовался его 12-летний сын, который в этот момент находился недалеко.

«Я лежал на спине и чувствовал, как пуля проходит сквозь медведя», – поделился эмоциями мужчина.

Охотник попал в больницу, где ему наложили 23 шва на щеку и еще несколько на правую руку. Несмотря на серьезные травмы он выжил.

По словам мужчины, он гордится сыном. Он добавил, что уже сказал жене о намерении прекратить охотиться на медведей. Вместе с ребенком, он занимался этим официально.

Ранее в Приморье медведь ворвался в дачный дом и напал на двоих мужчин.

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