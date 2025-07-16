В РФ собираются ввести крупные штрафы за передачу данных для регистрации на сайтах

В РФ могут ввести штрафы до 200 тысяч рублей за передачу данных для аккаунтов

В РФ могут ввести штрафы в размере до 200 тыс. рублей за передачу данных, необходимых для регистрации и авторизации на любых аккаунтах в сети интернет. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект о таких поправках в административный кодекс РФ уже одобрил думский комитет по государственному строительству. Таким образом будет дополнен законопроект об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.

Согласно законопроекту, передача информации «для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса иным лицам» будет наказываться штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц, в размере от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

До этого сообщалось, что штраф за передачу номера другому лицу может составить 50 тыс. рублей.

В законопроекте уточняется, что безвозмездная кратковременная передача номера другому лицу для его личных целей не будет являться правонарушением.

Ранее россиян решили штрафовать за поиск некоторых материалов в интернете.