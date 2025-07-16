Россиянам посоветовали не делать педикюр перед отпуском на море

Как подготовиться к отпуску? Конечно, каждый делает это по-своему. Кто-то заранее покупает абонемент в зал, желая привести форму в порядок, кто-то добавляет к этому бьюти-процедуры, в том числе и педикюр. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-подолог «СМ-Косметология» Елена Погорелова, педикюр непосредственно перед отпуском может обернуться неприятными последствиями и испортить отдых.



«Не рекомендуется делать педикюр перед поездкой на море — лучше сделать его за 7–10 дней до отпуска. Это связано с тем, что после педикюра кожа стоп более уязвима к воздействию солнца, песка и соленой воды, которые могут вызвать сухость, шелушение и даже трещины. Кроме того, после педикюра кожа на ногах становится более тонкой и нежной, что может привести к неприятным ощущениям при ходьбе по горячему песку или камням, а также к повышенному риску раздражения и инфекций», — предупредила Погорелова.

Она отметила, что в процессе педикюра удаляется защитный слой кожи. После обработки стоп кожа становится более уязвимой к воздействию агрессивных факторов окружающей среды, что может сильно ее пересушить.

Кроме того, после удаления огрубевшей кожи на стопе она становится более подвержена повреждениям, которые могут привести к трещинам, особенно при воздействии солнца, песка и соли.

«Горячий песок и камни на пляже могут вызывать неприятные ощущения и даже боль на чувствительной коже стоп после педикюра. Также стоит учитывать, что во время педикюра кожа может быть повреждена, что увеличивает риск попадания инфекции в ранки, особенно в условиях пляжа, где много бактерий и грязи», — добавила подолог.

Врач также дала несколько советов по уходу за ногами в отпуске. Во-первых, после пляжа или прогулки стопы следует очистить. Для этого существуют специальные очищающие гели для стоп, способствующие регенерации кожи. При этом она посоветовала не делать самостоятельно пилинги или скрабирование кожи, так как после песка это может привести к травмам и трещинам.

«После очищения наносите на стопы увлажняющий крем с мочевиной — он поможет переместить влагу из глубоких слоев кожи к верхнему слою эпидермиса. Кроме того, я советую использовать на ночь питательный крем, чтобы замедлить процесс образования ороговелостей, натоптышей и мозолей», — продолжила специалист,

Не менее важную роль играет правильный выбор обуви в жару, которая, по словам подолога, обязательно должна быть открытой. Чтобы ремешки босоножек не натирали кожу, перед прогулкой воспользуйтесь карандашом от мозолей.

«Если же вы отправляетесь на экскурсию в места, требующие закрытой обуви, наденьте под нее носки с натуральным составом. Можно также дополнительно воспользоваться специальным спреем-дезодорантом или пудрой для стоп», — добавила врач.

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