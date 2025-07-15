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Россиян предупредили об опасности ледяной воды в жару

Врач Хайкина: охлаждение ледяной водой в жару грозит еще большим перегревом
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Выпить холодной воды — привычный для многих способ охладиться в жару. Однако, как предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина, такая привычка может обернуться неприятными последствиями для здоровья.

Во-первых, по словам врача, это грозит спазмом сосудов. Очень холодная вода вызывает резкое сужение сосудов. Это опасно для людей с «сердечными» проблемами и болезнями желудочно-кишечного тракта. Резкий спазм сосудов может привести к скачкам артериального давления, головокружению, головным болям, а также к тошноте, тяжести и боли в животе.

«Другая опасность — парадокс перегрева. Когда ты пьешь ледяную воду, организму кажется, что он охлаждается. Но на деле начинается обратный процесс. Наш организм работает на сохранение тепла, поэтому резкое охлаждение включит защитную реакцию организма. В результате организм будет с еще большей силой пытаться удержать тепло. И риск перегрева возрастет», — продолжила Хайкина.

Также холодная вода в жару повышает риск заражения ОРВИ и воспаления горла. Как объяснила врач, в жару заболеть простудными заболеваниями намного легче. Человек вспотел, перегрелся, чтобы охладиться сел под кондиционер и выпил бутылку холодной воды (еще и добавив туда пару кубиков льда). В результате может развиться ларингит, фарингит и ангина.

«Поэтому самым верным и правильным решением в жару будет пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, маленькими глотками. Таким образом, организму будет легко адаптироваться, и он получит все необходимое. А чтобы жара переносилась намного легче, лучше ополоснуть лицо и шею прохладной водой», — резюмировала Хайкина.

Ранее россиянам объяснили, как правильно охлаждаться в жару.

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