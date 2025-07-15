Грузия не впустила 80 украинцев, выдворенных из России за преступления

Представитель пограничной полиции Грузии Лука Пааташвили заявил телекомпании «Имеди», что около 80 депортированных Россией граждан Украины не будут пропущены в Грузию.

По словам Пааташвили, большинство из находящихся на КПП на грузино-российской границе людей, ранее были осуждены за тяжелые преступления, связанные с убийствами, изнасилованиями и наркотиками.

«У них нет соответствующих документов, пропустить их на територию Грузии – большой риск», – сказал представитель пограничной полиции.

По его словам, лица, о которых идет речь, находятся в «нормальных условиях». Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через молдавскую территорию.

В начале июля власти Молдавии закрыли транзит для граждан Украины, которые были депортированы из России в Грузию. До 1 июля депортированные украинцы направлялись из Тбилиси в Кишинев, после чего ехали на автобусе на Украину. Правозащитники пояснили, что другие маршруты требовали больше времени и документов.

Ранее депортированные из РФ украинцы застряли на границе Грузии.