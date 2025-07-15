На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Грузия не впустила 80 украинцев, выдворенных из России за преступления

Грузия отказалась впустить 80 выдворенных из России украинских преступников
true
true
true
close
Интернет

Представитель пограничной полиции Грузии Лука Пааташвили заявил телекомпании «Имеди», что около 80 депортированных Россией граждан Украины не будут пропущены в Грузию.

По словам Пааташвили, большинство из находящихся на КПП на грузино-российской границе людей, ранее были осуждены за тяжелые преступления, связанные с убийствами, изнасилованиями и наркотиками.

«У них нет соответствующих документов, пропустить их на територию Грузии – большой риск», – сказал представитель пограничной полиции.

По его словам, лица, о которых идет речь, находятся в «нормальных условиях». Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил «Имеди», что Украина и Молдавия ведут переговоры о пропуске этих лиц на территорию Украины транзитом через молдавскую территорию.

В начале июля власти Молдавии закрыли транзит для граждан Украины, которые были депортированы из России в Грузию. До 1 июля депортированные украинцы направлялись из Тбилиси в Кишинев, после чего ехали на автобусе на Украину. Правозащитники пояснили, что другие маршруты требовали больше времени и документов.

Ранее депортированные из РФ украинцы застряли на границе Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами