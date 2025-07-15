Омбудсмен обвинила Европу в отказе возвращать вывезенных с Украины детей

Вывезенных с территории Украины в Европу детей отказываются возвращать родителям. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в Telegram-канале.

«Детей, вывезенных за границу, отказываются возвращать под предлогом обеспечения безопасности», — заявила она.

По словам омбудсмена, в Евросоюзе действуют локальные решения опекунских советов, которые часто имеют приоритет над украинскими судами.

Она отметила, что в Германии и Польше не признают судебные решения Украины о возврате, ссылаясь на то, что родители проживают в зоне боевого соприкосновения, а ребенок уже адаптировался к новым условиям.

До этого газета The Guardian писала, что власти Великобритании отказывают украинским гражданам в предоставлении убежища на том основании, что на Украине есть безопасные места, куда можно переехать от боевых действий.

Отмечается, что на этом фоне семьи пытаются «найти путь к урегулированию», который позволил бы им «построить жизнь в Великобритании», а также дать детям британское образование.

Ранее украинским мигрантам в Европе предложили собирать киндер-сюрпризы.