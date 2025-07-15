Индийский бегун-марафонец погиб в ДТП в возрасте 114 лет

Индийский бегун Фауджа Сингх, участвовавший в десятикилометровом забеге в возрасте 101 года, погиб в ДТП в Пенджабе. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

По данным журналистов, мужчину сбил автомобиль в момент, когда он переходил дорогу в деревне Беас. Скончался Сингх в частной больнице в Джаландхаре.

Фауджа Сингх родился 1 апреля 1911 года и увлекся бегом с самого детства. В 1990-х он перебрался в Великобританию и в 89 лет возобновил тренировки. Сингх активно участвовал в международных марафонах для ветеранов.

В 2003 году он установил мировой рекорд в своей возрастной группе, пробежав марафон в Торонто за 5 часов 40 минут. В 2011 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший марафонец в мире, завершивший марафонскую дистанцию в возрасте 100 лет.

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