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Умер актер и режиссер Юрий Мороз

В возрасте 68 лет скончался режиссер Юрий Мороз
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На 69-м году жизни скончался режиссер, актер и продюсер Юрий Мороз, сообщили коллеги кинематографиста. По информации Mash, причиной смерти стал рак поджелудочной железы, незадолго до ухода Морозу якобы присвоили паллиативный статус.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне в семье электрика и хирурга. В середине 70-х он переехал в Москву, где окончил Школу-студию МХАТ, после чего устроился актером в Московский театр имени Ленинского комсомола. В кино Мороз дебютировал в 1980-м, снявшись в дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». А знаменитым стал благодаря роли Тони в мюзикле «Принцесса цирка». Впоследствии он также появился в культовой ленте «Мэри Поппинс, до свидания!», детективе «Визит к Минотавру» и других проектах.

С начала 90-х Мороз стал куда активнее снимать сам (а также продюсировать), чем сниматься. На счету режиссера такие знаменитые проекты, как «Каменская», «Братья Карамазовы», «Апостол», «Точка», «Пелагия и белый бульдог», «Инквизитор», «Угрюм-река» и «Содержанки». Кроме того, он приложил руку к сериалам «Мастер и Маргарита» и «Ликвидация».

Мороз был женат дважды. Первой супругой кинематографиста была актриса Марина Левтова, погибшая в ДТП в 2000 году. В их браке родилась дочь Дарья Мороз, ставшая впоследствии звездой нашего экрана. Второй женой Мороза являлась актриса Виктория Исакова. Пара воспитывала дочь Варвару.

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