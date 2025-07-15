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Госдума приняла в I чтении проект об увеличении штрафов за навязывание услуг

Штрафы за навязывание дополнительных товаров и услуг в РФ вырастут до 1 млн рублей
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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который повысит до 1 млн рублей штраф за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Проект закона предлагает повышение штрафа за навязывание услуг должностным лицам с текущих двух-четырех тысяч рублей до 100–300 тысяч рублей, а для юридических лиц с 20–40 тысяч рублей до 250 тысяч — 1 млн рублей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующие в настоящее время санкции неэффективны, поскольку прибыль от реализации навязанных услуг значительно превышает установленные санкции. В случае принятия проекта закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов сообщил о новом законопроекте, который ограничит работу алкомаркетов на федеральном уровне.

Кроме того, Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное использование, передачу и сбор персональных данных и за создание сайтов для их незаконного оборота.

Ранее были названы способы «обмануть» соцсети, собирающие личные данные россиян.

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