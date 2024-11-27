Сенаторы одобрили закон об уголовном наказании за незаконные сбор и передачу данных

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное использование, передачу и сбор персональных данных и за создание сайтов для их незаконного оборота. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовный кодекс (УК) РФ будет дополнен статьей 272.1, предполагающей ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также за создание ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения.

Государственная дума одобрила этот закон во втором и третьем чтении 26 ноября.

За утечку персональных данных в размере от 1 до 10 тысяч субъектов штраф для граждан будет составлять от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей; для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

Массовая утечка персональных данных (от 100 тыс. субъектов) будет караться строже. Для граждан штраф вырастет до 400 тысяч рублей; для должностных лиц — до 600 тысяч рублей; для юрлиц — до 15 млн рублей.

За повторную утечку физлица заплатят штраф в размере до 600 тысяч рублей; должностные лица — до 1,2 млн рублей, а юридические лица — от 1 до 3% совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг) за календарный год.

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что в России не осталось человека, чьи данные не утекли бы в сеть.