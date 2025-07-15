На участке линии московского метрополитена упало дерево

Сбой в движении на участке Щелковская – Партизанская Арбатско-Покровской линии метрополитена Москвы из-за дерева на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Публикация о сбое появилась в 14:17 мск.

В 14:40 в дептрансе подчеркнули, что движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график. К 14:58 движение на участке было восстановлено.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа прогнозируют опасные погодные условия.

По его словам, до конца суток в Москве и области ожидается очень сильный дождь, гроза, крупный град и шквалистый ветер с усилениями до 18-23 м/с.

Утром 15 июля МЧС Москвы предупреждало, что в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.