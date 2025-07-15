В сети прославился японец «с самым длинным подбородком в мире», пишет South China Morning Post.

Японец Такахиро Судзуки, более известный в Интернете как Джонучи, стал звездой социальных сетей благодаря своему уникальному внешнему виду. Его подбородок, который когда-то был объектом насмешек и отторжения, сегодня стал его фирменной чертой и основой личного бренда.

По словам Джонучи, необычный рост подбородка начал проявляться у него примерно в пять лет. В пятом классе одноклассник заметил ему, что у него слишком длинный подбородок — именно тогда Судзуки впервые осознал, насколько он отличается от других.

Попытки объяснить этот феномен оказались безрезультатными. Рентген показал необычную структуру костей, однако врачи так и не смогли установить точную причину его состояния.

«Я каждый день пил молоко, чтобы стать выше. Но вырос только мой подбородок», — шутит японец.

Сегодня Джонучи активно делится своей историей, призывая людей принимать свои особенности и не бояться быть разными. Он регулярно публикует видео, где рассказывает о своем пути и вдохновляет подписчиков.

Ранее мужчина с самым длинным большим пальцем в мире рассказал о ежедневных трудностях.