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Мужчина с самым длинным большим пальцем в мире рассказал о ежедневных трудностях

Daily Mail: американец с самым длинным большим пальцем рассказал о трудностях в быту

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jwpina/TikTok

Житель Массачусетса с самым длинным большим пальцем в мире рассказал о ежедневных трудностях из-за своей особенности, пишет Daily Mail.

Джейкоб Пина стал известен благодаря своему большому пальцу, длина которого составляет 12,7 см. Мужчина, который стал популярен благодаря этой анатомической особенности, рассказал о трудностях в быту, с которыми он сталкивается каждый день. Например, ему некомфортно держать в руке телефон или похожие по размеру предметы, а также печатать текстовые сообщения на смартфоне.

В недавнем ролике, опубликованном в соцсетях Джейкоба, он продемонстрировал, как прокручивает в телефоне новостную ленту, используя свой длинный палец. Ролик вызвал у зрителей разные реакции: некоторые зрители отмечали, что от увиденного у них возник дискомфорт при просмотре.

Джейкоб также добавил, что длинный большой палец помог создать уникальную атмосферу вокруг его личного бренда, привлекая подписчиков из разных уголков мира.

Ранее язык американки был признан самым широким в мире.

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