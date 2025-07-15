Синоптик допустил продолжение дождей в Москве до конца недели

Синоптик Ильин: грозовые дожди могут остаться в Москве до конца недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что до конца недели в Москве и Московской области имеется вероятность ежедневных грозовых дождей.

По словам метеоролога, на текущей неделе в Москве и области будет комфортная температура — от +26 до +29 градусов днем, а по ночам — от +15 до +18 градусов. При этом Ильин отметил, что грозовые дожди также не покинуть столичный регион.

«Сегодня и вплоть до пятницы включительно есть вероятность грозовых дождей с порывистым ветром. Наиболее сильные дожди во вторник и среду. Это будут осадки мозаичного характера. В утренние часы преимущественно без осадков», — рассказал синоптик.

15 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа прогнозируют опасные погодные условия. По словам специалиста, за 12 часов может выпасть более 30 мм осадков, что приведет к проблемам на дорогах.

Утром 15 июля МЧС Москвы предупреждало, что в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.