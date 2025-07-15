В российском регионе МВД начало платить полицейским за отказ от взяток

В Ростовской области области региональное УМВД начало выплачивать сотрудникам полиции деньги, если они отказывались от взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника ГУ МВД России по Ростовской области Александра Речицкого.

«В последнее время мы ввели в практику: за стойкую антикоррупционную позицию мы возвращаем сотрудникам полиции денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий», — заявил Речицкий.

Он добавил, что в отношении взяточников возбуждают уголовные дела, и только за последние два месяца было заведено около 25 производств.

До этого сообщалось, что в Омске арестовали начальника одного из отделов антикоррупционного управления МВД по делу о взятке. По версии следствия, мужчина получил от посредника 200 тыс. рублей – часть от оговоренной суммы взятки в размере 1 млн 200 тыс. рублей за оказание содействия и покровительство незаконной игорной деятельности.

Ранее в Воронежской области начальника миграционной службы задержали за мошенничество.