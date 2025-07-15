В Ленобласти мужчина попал в реанимацию после поножовщины в коровнике

В Ленобласти работника коровника задержали за поножовщину на рабочем месте

В Ленобласти 56-летнего мужчину подозревают в нападении на человека в коровнике. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Володарское. Прибыв на вызов, полиция обнаружила 47-летнего мужчину с множественными колото-резанными ранениями. Медики госпитализировали его в тяжелом состоянии. По данным местных СМИ, пострадавшего направили в реанимацию.

По подозрению в нападении на человека задержали 47-летнего работника коровника. Что стало причиной конфликта, не уточняется.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – сообщается в публикации.

До этого в Ингушетии стрельбой закончился спор в социальных сетях. У мужчин возник конфликт на религиозной почве, после чего они договорились встретиться. В какой-то момент началась перестрелка. Обоих участников прооперировали.

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