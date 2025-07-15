В Ингушетии конфликт двух мужчин в соцсетях перерос в перестрелку

В Ингушетии конфликт между двумя мужчинами, начавшийся в социальных сетях, перерос в перестрелку. Оба оппонента сейчас в реанимации. Об этом сообщает NewsAlert.

По данным республиканского управления МВД РФ, инцидент произошел в минувшее воскресенье, 13 июля. По предварительным данным, фигуранты имеют родственные связи.

Как сообщает издание, конфликт начался онлайн с религиозного спора. Затем мужчины договорились встретиться, но разговор тет-а-тет перешел в драку, а затем в перестрелку. Оружие после инцидента найдено не было, однако на месте правоохранители обнаружили девять гильз.

Оба фигуранта получили множественные ранения. Их экстренно прооперировали. В настоящее время жизни мужчин вне опасности, но они остаются в реанимации.

До этого сообщалось, что в Нальчике на сотрудников ДПС напали двое неизвестных мужчин, вооруженных ножами.

Пострадавший — лейтенант Азнаур С., сейчас он находится в реанимации. Один из преступников успел нанести ему несколько ударов. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее пьяный заключенный атаковал троих сотрудников колонии в Сыктывкаре.