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Wildberries начал продавать алкоголь

Wildberries запустит продажу алкоголя с самовывозом из магазина «ВинЛаб»

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Wildberries

Объединенная компания Wildberries и Russ запускает пилотный проект по продаже алкоголя с использованием модели Click&Collect. Об этом говорится в пресс-релизе компании, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Теперь жители России смогут забронировать товары на маркетплейсе Wildberries и забрать их в магазине партнера в удобное время. К проекту присоединилась сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб».

Пока услугой могут воспользоваться жители ряда районов Москвы и Санкт-Петербурга. Компания намерена в дальнейшем расширить географию работы сервиса.

Функция самовывоза уже появилась в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android. Перед тем, как начать ею пользоваться, требуется обновить приложение до последней версии. Достаточно выбрать нужный товар на онлайн-витрине Wildberries и добавить его в корзину. В ходе оформления заказа клиент сможет выбрать на карте удобный магазин для самовывоза.

Однако для просмотра карточек товаров на онлайн-витрине пользователю потребуется подтвердить возраст старше 18 лет. Также при оформлении заказа платформа напомнит клиентам о необходимости показать документ, подтверждающий совершеннолетие, в самом магазине.

Ранее объединенная компания Wildberries & Russ представила новый логотип.

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