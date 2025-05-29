Психолог назвал неочевидный способ избежать выгорания на работе

Для того, чтобы избежать профессионального выгорания, помимо работы нужно развиваться в трех сторонних направлениях. Ими могут быть постоянное хобби, миссия или дополнительное занятие, приносящее доход. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владислав Сотников, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета.

По словам эксперта, эмоциональное и профессиональное выгорание — это не просто временное психологическое состояние, а системная проблема, затрагивающая все сферы жизни. Оно разрушает внутренние ресурсы, подрывает мотивацию и влияет на отношения в семье и на работе.

«На самом деле, профессиональное выгорание официально признано в МКБ-11 (классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, разработанной Всемирной организацией здравоохранения) результатом хронического стресса на рабочем месте, с которым человеку не удается справиться эффективно. И речь здесь идет не о лени, не о капризах, а о серьезном психологическом и физиологическом состоянии, требующем системного вмешательства», – рассказал Газете.Ru Сотников.

Эксперт пояснил, что выгорание развивается в три фазы: истощение, снижение эффективности и отстраненность. В отличие от обычной усталости, оно не проходит после отдыха и требует перестройки образа жизни.

Одним из ключевых способов профилактики выгорания эксперт считает наличие трех направлений самореализации помимо основной работы. Это может быть подработка, приносящая доход, приятное хобби или миссия — занятие, связанное с социальным вкладом (например, наставничество или волонтерство). По словам эксперта, при нехватке этих компонентов человек теряет устойчивость к стрессу.

Специалист также отметил, что выгорание можно своевременно предотвратить. Для этого нужно регулярно отдыхать — без работы и гаджетов, уметь выстраивать личные границы и вовремя консультироваться с врачами. Не менее важно поддерживать баланс между работой, семьей и личным временем, освоить навыки когнитивной переработки стресса и телесные практики, а также выстроить культуру открытого общения на рабочем месте.

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