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Назван неочевидный признак хронического стресса

20minutos: частое мочеиспускание может указывать на хронический стресс
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HenadziPechan/Shutterstock/FOTODOM

Учащенное мочеиспускание может быть не только следствием заболеваний, но и проявлением хронического стресса. Об этом рассказал физиотерапевт Антонио Валенсуэла в интервью изданию 20minutos.

Как пояснил специалист, поллакиурия — медицинский термин для обозначения частых позывов к мочеиспусканию — нередко воспринимается как симптом цистита, сахарного диабета или даже онкологических заболеваний. Также часто возникающая необходимость посещать туалет может говорить о патологиях мочевыделительной системы. Однако в ряде случаев речь идет вовсе не о проблемах с физическим здоровьем.

«Учащенное мочеиспускание не всегда означает, что у человека есть проблемы с мочевым пузырем. Этот симптом часто бывает связан с повышенной тревожностью», — отметил Валенсуэла.

По его словам, хронический стресс активирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию организма на угрозу. В результате появляются не только частые позывы к мочеиспусканию, но и мышечное напряжение, нарушение сна и другие симптомы.

«Без надлежащего лечения тревожные расстройства могут привести к снижению самооценки, изоляции, бессоннице и ухудшению когнитивных способностей», — предупредил специалист.

Ранее стало известно, какие люди больше склонны к тревожности и депрессии.

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