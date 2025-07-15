Бешеный барсук набросился на россиянку и покусал ее

На Алтае бешеный барсук набросился на женщину и покусал ее

На Алтае барсук с бешенством пробрался во двор и покусал местную жительницу. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Инцидент произошел в селе Быково — бешеный барсук проник во двор и атаковал женщину. Пострадавшая получила множественные укусы на руках и ногах. Ее экстренно доставили в районную больницу, где ввели антирабическую вакцину. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что это уже 15 случай нападения зараженных животных в регионе с начала года. Губернатор Виктор Томенко ввел карантин на территории Быковского муниципалитета. Ограничения снимут только после ликвидации всех потенциально инфицированных животных, контактировавших с больным барсуком.

Ранее бешеная собака искусала нескольких детей в российском поселке.