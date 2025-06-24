Бешеная собака искусала нескольких детей в российском поселке

В Смоленской области собака, у которой выявили бешенство, искусала нескольких детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Инцидент произошел в поселке Шаталово Починковского района. По словам матери одного из пострадавших детей, чипированная собака напала на ее сына 20 июня, когда они катались на велосипедах. Предварительно, от нападения этой собаки могли пострадать всего девять детей — один из них госпитализирован.

Женщина также рассказала, что в день укуса она повезла ребенка в больницу делать прививку, однако в ближайшем медучреждении вакцины не оказалось. После этого мать с сыном поехали в областную больницу, где им также не помогли, и лишь после этого попали в травмпункт — там пострадавшему обработали рану и сделали прививку.

По словам матери пострадавшего, 23 июня у собаки, покусавшей детей, выявили бешенство. При этом в поселке оставалось как минимум еще десять чипированных бездомных собак, которые были в контакте с больным животным.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщили в СУ СК России по региону. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее искусанному крысами герою СВО отказали в прививке от бешенства.