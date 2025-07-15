Грудь женщины за три месяца выросла до 11 кг из-за редкого заболевания

Грудь бразильянки за три месяца выросла до 11 кг из-за редкого заболевания, пишет Daily Mail.

Танара Маркондес страдает крайне редким заболеванием — гигантомастией, которая встречается всего в 300 описанных случаях в мировой медицинской практике. Это состояние характеризуется неконтролируемым и быстрым ростом тканей молочной железы. Из-за этого состояния грудь бразильянки за три месяца выросла до 11 кг.

«Я думала, что у меня рак», — призналась она.

С каждым днем боль становилась невыносимой: спина, шея и плечи не выдерживали тяжести. В какой-то момент девушка уже не могла передвигаться без инвалидной коляски. Она не могла завязать шнурки, поднять предметы или даже приготовить еду. Простые бытовые действия превратились в испытание.

Еще хуже было то, как ее начали воспринимать окружающие. Люди показывали пальцем, шептались. Однажды в магазине ее даже заподозрили в краже — сотрудники решили, что продукты спрятаны у нее под грудью.

В итоге Танаре сделали масштабную 10-часовую операцию по уменьшению груди, во время которой врачи удалили около 10 кг ткани. Операция обошлась в $7200, которые бразильянка собрала благодаря помощи неравнодушных людей через интернет и местные СМИ.

Однако врачи предупредили, что заболевание может вернуться, и тогда ей придется принять решение о двусторонней мастэктомии — полном удалении груди. Несмотря на это, Маркондез полна оптимизма.

«Теперь я просто хочу жить комфортно и без косых взглядов», — добавила она.

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