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Назван простой способ снизить риск развития рака груди на 30%

20minutos: 30 минут ходьбы в день снижают риск развития рака груди на 30%
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Привычка уделять 30 минут в день прогулкам может снизить риск развития рака груди у женщин на 30%. Об этом заявили врачи из Испанского общества медицинской онкологии (SEOM). Слова экспертов приводит издание 20minutos.

По словам специалистов, физическая активность также снижает вероятность рецидива онкологического заболевания на 40%. Кроме того, ходьба сокращает вероятность летального исхода от рака молочной железы на 20%.

Ученые добавили, что умеренные упражнения помогают снизить риск развития ряда других опухолей — в том числе рака толстой кишки, мочевого пузыря, эндометрия, пищевода и желудка.

Эффективность ходьбы как профилактической меры подтверждают исследования, проведенные в Валенсийском институте онкологии. Эксперты подчеркивают, что физические нагрузки помогают организму легче переносить химиотерапию, уменьшают побочные эффекты и способствуют восстановлению после лечения.

«Регулярная ходьба улучшает гормональную регуляцию, укрепляет иммунную систему, снижает уровень воспаления и сахара в крови, а также помогает контролировать вес», — отметила доктор Дж. Бланка Эрреро, координатор рабочей группы SEOM по физическим упражнениям и онкологии.

К числу дополнительных преимуществ ходьбы относятся профилактика запоров, улучшение работы сердца и повышение настроения за счет выработки серотонина и эндорфинов.

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