Эпштейн нанимал частных детективов для слежки за агентами ФБР

Финансист Джеффри Эпштейн нанимал частных детективов для слежки за сотрудниками ФБР во время расследования дела о его связях с несовершеннолетними. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на источники в правоохранительных органах США.

«Эпштейн нанимал частных детективов для слежки, запугивания и наблюдения за спецагентами ФБР, расследовавшими обвинения в том, что он платил несовершеннолетним девушкам за секс», — говорится в публикации.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что финансист возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей.

Эпштейна арестовывали дважды, в последний раз в июле 2019 года. В августе того же года мужчину нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее глава ФБР потребовал отставки генпрокурора из-за дела Эпштейна.