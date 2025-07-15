Не проходящие три недели головные боли у 42-летнего сибиряка были вызваны опухолью

Врачи областной клинической больницы Новосибирска спасли пациента с большой опухолью мозжечка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По словам мужчины, его три недели беспокоили сильные головные боли, но он списывал их на гипертонию. После нескольких обмороков пациента доставили сначала в районную больницу, а оттуда санавиацией перевели в областную клинику. На обследовании медики выявили объемное новообразование в области мозжечка.

«Опухоль уже достигла размеров куриного яйца. Она могла в любой момент вызвать окклюзию (блокировку – прим.) ликворопроводящих путей и гидроцефалию», — рассказал нейрохирург Ильяс Кылданов, добавив, что при возникновении осложнений спасти сибиряка было бы сложнее.

Медики пять часов оперировали мужчину, вмешательство прошло успешно.

«Уже на следующий день пациента перевели из реанимации в палату отделения нейрохирургии. Сейчас и доктор, и пациент ждут результаты гистологического исследования, чтобы планировать тактику дальнейшего лечения», — уточнили в ведомстве.

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