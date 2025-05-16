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Не проходящее год высыпание на лице россиянки оказалось раком кожи

Дерматолог из Подмосковья нашел у пациентки рак кожи, который ее не беспокоил
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Министерство здравоохранения Московской области

Дерматолог Солнечногорской больницы Константин Михайлов выявил у пациентки, которая обратилась к нему за консультацией на форуме «Здоровье нации — основа процветания России», рак кожи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Медик работал на форуме в павильоне «Диспансеризация» от своего медучреждения. В один из дней к нему обратилась 50-летняя женщина с жалобой на высыпание на щеке, которое не проходит уже год. Никакого беспокойства оно не доставляло, но пациентка решила показать его специалисту на всякий случай. После осмотра образования с помощью дерматоскопа, медик нашел признаки базалиомы.

«Базальноклеточный рак - одно из самых распространенных онкологических заболеваний кожи, в большинстве случаев это заболевание успешно побеждается с помощью современных методов лечения», — поделился врач.

Прямо на форуме специалист выписал пациентке направление к онкологу.

Ранее в Нижнем Новгороде в зубе пациентки нашли иглу длиной два сантиметра, женщина жила с ней много лет.

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