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В соцсетях осудили буддийского монаха, отругавшего пару за маленькое пожертвование риса

SCMP: в Китае буддийский монах отругал пару за маленькое пожертвование риса
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В соцсетях осудили буддийского монаха из Китая, отругавшего пожилую пару за слишком маленькое пожертвование риса, пишет South China Morninhg Post.

В Китае разразился скандал после того, как монах из одного из священных буддийских храмов раскритиковал пожилую пару за небольшое пожертвование риса. Инцидент произошёл в храме на горе Утай — одном из самых почитаемых буддийских мест в стране, расположенном в провинции Шаньси на севере Китая.

Пожилая пара принесла в храм небольшой мешок риса в знак уважения и веры. Однако их поступок был встречен не с благодарностью, а с осуждением со стороны одного из монахов в жёлтом одеянии. Он обвинил пару в том, что они «создают проблемы», и даже заявил, что рис «плохо пахнет».

«Как вы смеете загадывать желание, принесши всего лишь один мешок риса?» — спросил монах, держа в руках их скромное пожертвование.

Многие люди осудили поведение монаха, отметив, что истинная вера и милосердие не должны оцениваться размером пожертвования.

Ранее в Малайзии мужчина украл 12 статуй из буддийского храма и выкинул в море.

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