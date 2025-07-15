Россиян призвали не ездить в отпуска ради фото в соцсетях

Снимки для социальных сетей могут превратить отпуск в напряженную постановку, где важнее ракурс, чем ощущения и сам отдых. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Когда человек едет отдыхать, чтобы сделать красивые снимки для соцсетей, он в первую очередь думает не о себе, а о том, как это будет выглядеть со стороны. Там акцент на визуальной эстетике, на том, чтобы все выглядело красиво, «инстаграмно», а не на реальном внутреннем покое или удовольствии», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что настоящий отдых — это когда человек действительно погружается в момент, присутствует здесь и сейчас, расслабляется, получает удовольствие.

До этого Крашкина говорила, что чужие фото «идеального лета» в социальных сетях заставляют человека сравнивать себя с другими и чувствовать, что у него все не так. По ее словам, вместо того чтобы просто наслаждаться теплым вечером или неспешной прогулкой, люди начинают искать «вау-эмоции», которые обязательно нужно испытать, чтобы лето было «правильным».

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