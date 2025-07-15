Психотерапевт объяснила, как связаны фото в соцсетях и разочарование летом

Чужие фото «идеального лета» в социальных сетях заставляют человека сравнивать себя с другими и чувствовать, что у него все не так. Об этом в интервью РИАМО предупредила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«А дальше — повышенные ожидания. Вместо того чтобы просто наслаждаться каким-то теплым вечером или неспешной прогулкой, человек начинает искать какие-то вау-эмоции, которые обязательно нужно испытать, чтобы лето было «правильным». И, конечно, в итоге часто приходит разочарование», — отметила специалист.

Она добавила, что просмотр чужих фото в соцсетях часто отвлекает от того, что вокруг, а ведь рядом может происходить что-то хорошее.

До этого Крашкина рассказала, как наполнить лето радостью без отпусков.

По ее словам, летние месяцы — хорошее время, чтобы попробовать что-то новое, например записаться на танцы или в студию рукоделия. Также важно проводить время на природе, поскольку даже простая прогулка по лесу может подарить не меньше вдохновения, чем дальняя поездка, подчеркнула врач.

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