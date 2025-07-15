Умер фигурант дела о пожаре в «Зимней вишне»

Бывший начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, который был осужден по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Генин скончался в больнице — в последние дни он находился в реанимации.

Генин стал единственным, кто спас человека во время пожара в «Зимней вишне». Его осудили за халатность при тушении и дали пять лет тюрьмы. В 2023 году его освободили из-за проблем со здоровьем.

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны. Пожар распространился стремительно, а системы безопасности, включая пожарную сигнализацию и системы оповещения, оказались неисправны или отключены. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых — дети.

После пожара в «Зимней вишне» было возбуждено четыре уголовных дела, по итогам которых реальные сроки от 5 до 18 лет лишения свободы получили 15 человек. Среди них — сотрудники МЧС, представители Госстройнадзора, инженеры, проектировщики и менеджмент торгового центра. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

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