Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, 25 марта 2018 года

Совладелец «Зимней вишни» вышел на свободу по УДО. Он дал взятку за ввод здания ТЦ в эксплуатацию Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» Вишневский вышел на свободу условно-досрочно

Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный за взятку в рамках расследования пожара в ТЦ, вышел на свободу условно-досрочно. В 2022 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку за ввод здания в эксплуатацию, несмотря на нарушения. Вишневский стал десятым вышедшим на свободу фигурантом дела о пожаре 2018 года, в результате которого погибли 60 человек.

Совладелец кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский, осужденный в рамках дела о пожаре в ТЦ, вышел на свободу условно-досрочно. Его адвокат Вадим Трифонов сообщил РИА Новости, что Томский областной суд отклонил апелляцию прокуратуры и оставил в силе решение Кировского районного суда Томска об УДО.

В октябре 2022 года Вишневского признали виновным в даче взятки и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 21 млн руб. Позже штраф увеличили до 70 млн руб. Вишневский передал крупную сумму экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию здания торгового центра, несмотря на нарушения, допущенные при реконструкции.

Изначально Вишневский отбывал наказание в исправительной колонии № 4 в Томске, однако в январе этого года ему смягчили режим содержания, переведя на принудительные работы в исправительный центр. Теперь, после решения суда, он полностью освобожден от дальнейшего наказания.

Пожар в «Зимней вишне»

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже здания, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны. Пожар распространился стремительно, а системы безопасности, включая пожарную сигнализацию и системы оповещения, оказались неисправны или отключены.

Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых — дети.

Следствие установило, что здание эксплуатировалось с многочисленными нарушениями норм противопожарной безопасности. Заблокированные эвакуационные выходы и отсутствие эффективной системы пожаротушения стали одними из главных факторов, приведших к большому числу жертв.

Кто сидит

После пожара в «Зимней вишне» было возбуждено четыре уголовных дела, по итогам которых реальные сроки получили 15 человек. Среди них — сотрудники МЧС, представители Госстройнадзора, инженеры, проектировщики и менеджмент торгового центра. От 5 до 18 лет лишения свободы. 10 из них уже вышли на свободу.

Продолжают отбывать наказание гендиректор и техдиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова и Георгий Соболев, бывшая глава регионального Госстройнадзора Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комков и Никита Чередниченко, который руководил компанией, занимавшейся реконструкцией здания Кемеровского кондитерского комбината под торговый центр. Приговоренная к 18 годам Комкова попросила освобождения из-за болезни. Ходатайство рассмотрят 26 декабря.