Взрыв произошел на нефтяном месторождении в Ираке

Shafaq news: взрыв произошел на нефтяном месторождении на севере Ирака

Взрыв произошел на нефтяном месторождении Атруш, которое находится в северной части провинции Дахук в автономном регионе Иракский Курдистан. Об этом сообщил телеканал Shafaq news.

По данным представителя местных сил безопасности, работники объекта и отряды сил гражданской обороны тушат возникший пожар. Производство нефти на объекте приостановили. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Новостной портал Baghdad news пишет, что месторождение Атруш в провинции Дахук «подверглось нападению». Он отмечает, что на территории месторождения видны столбы дыма.

Другой информации пока нет.

До этого сообщалось, что курдские силы сбили несший взрывчатку беспилотный летательный аппарат возле международного аэропорта города Эрбиль на севере Ирака. Пострадавших в результате инцидента не было. Произошла временная задержка посадки одного самолета.

Ранее Путин и премьер Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.