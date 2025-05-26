Fox News: корову выбросило на берег во время наводнения в Австралии

В Австралии во время наводнения на берег выбросило корову, пишет Fox News.

В штате Новый Южный Уэльс, пострадавшем от сильных наводнений, была найдена корова, которую потоком воды унесло более чем на 17 километров от фермы. Животное было обнаружено на пляже Old Bar Beach. Местная жительница Лейла Филипсон заметила корову, лежащую в песке, и сообщила об этом в социальных сетях.

Ее публикация быстро набрала популярность и помогла найти владельца животного. Фермер был поражен тем, что его питомица пережила стихийное бедствие и осталась жива после дрейфа по наводнённой местности. Хотя корова выглядела уставшей и напуганной, серьезных травм у нее не нашли.

Как пишут СМИ, массовые ливни, обрушившиеся на регион, стали причиной рекордного подъема уровня рек и затопления населенных пунктов. За последние дни выпало более 68 сантиметров осадков, около 50 тысяч жителей остались без связи с внешним миром, а десятки тысяч домов получили повреждения.

Ранее коров эвакуировали из швейцарской деревни из-за угрозы оползня.