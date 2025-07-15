Назван необычный цитрус, который поможет снизить сахар и укрепить иммунитет

Каламондин полезно включать в рацион при сахарном диабете, потому что он безопасен для них и может помочь снизить сахар в крови. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они пояснили, что этот цитрус представляет собой гибрид кумквата и мандарина, он имеет ярко-кислую мякоть и сладковатую кожуру. Его главным преимуществом является низкий гликемический индекс. Каламондин не вызывает резких скачков сахара в крови, может замедлить усвоение углеводов, бороться с воспалением, укрепить иммунитет и стимулировать выработку коллагена.

«Декоративные деревья, выращиваемые дома, не всегда безопасны для еды. Лучше заказывать специально предназначенные для употребления сорта», — уточнили в сообщении.

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Чана до этого выяснили, что фитостеролы в составе растительных продуктов могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Фитостеролы — это природные соединения, содержащиеся в растительных продуктах и структурно схожие с холестерином. Ученые стремились понять, как их потребление влияет на организм в рамках стандартной диеты.

Ранее ученые выяснили, что одиночество грозит пожилым людям диабетом.